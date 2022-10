Eccellenza, le gare dell'ottava giornata: l'esordio di Ruvo con la capolista Albenga

Tra sabato e domenica torna in campo l'Eccellenza e proprio nel primo giorno di gare, alle 18,30 al Gambino ci sarà la sfida tra l'Arenzano quarta in classifica e il Taggia tezultimo, per una notte i genovesi potrebbero approdare al secondo posto. Sfida proibitiva per la Voltrese che gioca in casa dell'Imperia, terza a 14, e partita altrettanto difficile per il Busalla impegnato sul campo della Cairese seconda.

Il match più difficile di tutti però lo vivrà mister Ruvo che è arrivato in settimana sulla panchina della Lavagnese al posto di Cammaroto e sfiderà subito l'Albenga primo e capace di vincere tutte e sette le gare giocate fino ad oggi in campionato. Occasione ghiotta per la Genova Calcio che affronta il Canaletto fanalino di coda e potrebbe salire ben oltre l'attuale quinto posto in graduatoria. Di seguito le gare in programma

Le partite dell'ottava giornata di Eccellenza

Arenzano-Taggia (Sabato alle 18,30)

Albenga-Lavagnese

Baiardo-Rivasamba

Albaro-Campomorone Sant'Olcese

Cairese-Busalla

Canaletto-Genova Calcio

Finale-Forza e Coraggio

Imperia-Voltrese

Rapallo Ruentes-Sestrese