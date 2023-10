Eccellenza, risultati e classifica: Baiardo e Rivasamba imbattibili, Campomorone secondo

La sesta giornata di Eccellenza va in archivio con il Baiardo e il Rivasamba che continuano a vincere e mantengono la testa della classifica. I genovesi si prendono con un 2-0 la sfida contro l'Athletic Albaro, mentre il Rivasamba ringrazia Oliveri e la sua rete nel finale per l'1-0 sul Taggia. Successo importante per il Campomorone, ancora 1-0, sul campo della Voltrese, il gol di Manzi vale il secondo posto in solitaria.

Stecca l'Arenzano che perde 3-2 contro il Golfo Paradiso e viene raggiunto a quota 10 dall'Imperia, vincente 3-0 sul Serra Riccò e dalla Cairese, 3-0 sul campo della Sammargheritese ultima in classifica. Al Pietra Ligure basta il primo tempo per battere 3-0 la Genova Calcio, il Busalla, per la prima volta senza il tecnico Lanzarone che si è dimesso in settimana, pareggia 1-1 con il Forza e Coraggio.

La classifica di Eccellenza

Baiardo 18 punti

Rivasamba 18

Campomorone 13

Imperia 10

Cairese 10

Arenzano 10

Voltrese 8

Taggia 7

Pietra Ligure 6

Athletic Albaro 6

Genova Calcio 6

Golfo Paradiso 6

Forza e Coraggio 4

Serra Riccò 4

Busalla 4

Sammargheritese 4