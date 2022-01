Eccellenza, fissate le date di sei recuperi

Il Comitato Regionale ha svelato le date di sei recuperi delle gare che non sono state disputate nei primi due turni del 2022 in Eccellenza. I gironi A e B, al contrario di tutti i campionati dalla Promozione in giù, non si sono mai fermati ma hanno dovuto fare i conti con tanti rinvii causati dai contagi da COVID-19. Così il calendario diventa sempre più fitto e molti sfide si dovranno giocare durante la settimana e non nel weekend come da prassi. In attesa di capire cosa succederà domenica prossima, al momento sono due le gare rinviate nel girone A di Eccellenza, sono arrivati i verdetti sui recueri di sei partite non giocate nelle scorse settimane.

Mercoledì 9 febbraio verranno recuperate Ventimiglia-Arenzano, Finale-Albenga e il big match del girone B Fezzanese-Baiardo. E'stato invece fissato per giovedì 3 febbraio lo scontro salvezza Sestrese-Molassana, il giorno prima sarà la volta di Campomorone Sant'Olcese-Cadimare e della sfida del girone A tra Genova Calcio e Varazze con i biancorossi al momento secondi in classifica.