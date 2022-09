Eccellenza, si parte: il programma della prima giornata

Il campionato di Eccellenza in Liguria è pronto a scattare domenica 4 settembre con le nove gare della prima giornata. Si torna al girone unico e con tante compagini di livello, da attenzionare ovviamente le due in arrivo da D, Imperia e Lavagnese, con i secondi che hanno costruito una ottima squadra e già in Coppa Italia hanno fatto vedere ottime cose. Nel primo turno si affronteranno subito le due neopromosse, Voltrese e Forza e Coraggio, mentre l'ambizioso Rapallo Ruentes ospiterà l'Albenga. Tutte le gare inzieranno alle 15 con l'unica eccezione di Rivasamba-Lavagnese con fischio d'inizio alle 18,30.

Il programma della prima giornata di Eccellenza

Baiardo-Busalla

Athletic Albaro-Arenzano

Campomorone Sant'Olcese-Cairese

Sestrese-Finale

Genova Calcio-Taggia

Imperia-Canaletto

Rapallo-Ruentes-Albenga

Voltrese-Forza e Coraggio

Rivasamba-Lavagnese