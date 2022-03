Eccellenza, scattano i playoff: in dieci per un sogno

Dieci squadre, un girone unico con nove giornate, uno sprint verso il sogno. Fezzanese, Taggia, Albenga, Campomorone Sant’Olcese, Cairese, FInale, Genova Calcio, Canaletto, Rapallo Rivarolese e Baiardo sono pronte a giocarsi la Promozione in Serie D, in due al termine delle sfide che partiranno domenica e si concluderanno l’otto maggio potranno sperare nel grande salto, le altre invece il prossimo anno saranno ancora in Eccellenza.

Poche gare e pochissime possibilità di errore con la stagione regolare che ha già dato qualche indicazione importante. La Fezzanese nel girone B ha giocato una seconda parte quasi perfetta, che tra l’altro l’ha portata anche a passare il turno in Coppa Italia. I verdi sicuramente puntano in alto, così come Genova Calcio, Cairese e Albegna che si sono alternate per buona parte del torneo nella prima posizione nel girone A. Attenzione a Rapallo e Baiardo che nel gruppo B si sono sfidate al primo posto per tutta la prima parte di stagione, prima che la Fezzanese mettesse il turbo.

E le altre? Taggia, Finale, Canaletto e Campomorone non sono dei semplici outsider, hanno chiuso i rispettivi campionati al quarto e quinto posto ma sono in crescendo e tutte in fiducia. Nel gruppone ci sono anche loro e non molleranno un centimetro.