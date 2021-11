Eccellenza, domenica la nona giornata: le partite in calendario

Nona giornata per i campionati di Eccellenza. L’antipasto si giocherà oggi alle 18 con il Finale che affronta l’Alassio nel girone A. Per il resto tutte le altre sfide si disputeranno domenica con la Genova Calcio che alle 15 affronta il Taggia primo in classifica con 18. I genovesi sono a metà classifica e devono vincere per rilanciarsi, anche se la missione non è facile visto che i prossimi avversari hanno perso solo una volta e per il resto hanno sempre ottenuto i tre punti.

Eccellenza, Girone A: sfida cruciale per l'Arenzano

L’altra capolista è la Cairese impegnata sul campo del Ventimiglia Calcio. La seconda in classifica è invece l’Albenga che di punti ne ha quattordici ma riposerà e quindi potrebbe veder scappare forse definitivamente la coppia di testa. L’altra genovese del girone è l’Arenzano penultimo in classifica e ancora a secco di vittorie. I rossoneri affronteranno il Varazze, subito sopra in graduatoria con i suoi sei punti. L’ultimo match di giornata è Ospedaletti-Pietra Ligure

Eccellenza, Girone B: la nona giornata

Nel girone B la situazione di classifica è decisamente più intricata. Il Baiardo è primo con 16 punti e affronta il Rivasamba in trasferta, match difficile visto che i padroni di casa sono a quota 11 punti e con un successo si potrebbero alzare fino alle zone altissime del campionato. Sperano nella caduta della prima in classifica Atheltic Club Albaro e Rapallo Rivarolese, seconde con 13 punti, e impegnate rispettivamente con Busalla e Canaletto, entrambe alle soglie dei bassifondi della graduatoria. A completare il quadro di giornata sono i match tra Fezzanese e Sestrese e tra Campomorone e Cadmiare Calcio, riposo per il Molassana Boero.