Eccellenza, Girone B: rinviate due gare su cinque

Il big match Fezzanese-Baiardo, prima contro seconda, era già stato rinviato ieri, ma non sarà l’unica sfida del girone B di Eccellenza a non giocarsi. Rinvio deciso nelel scorse ore anche per la partita salvezza tra Molassana e Sestrese, penultima e terzultima del torneo.

Così su cinque gare in calendario solo tre verranno giocate e tra queste la più interessante è sicuramente Rapallo Rivarolese-Rivasamba. I ruentini sono terzi con ventisette punti, a meno quattro dalla Fezzanese, ma hanno già osservato il turno di riposo e quindi puntano a riprendersi la seconda piazza e avvicinarsi a quella vetta che è stata loro per molte settimane. Gli avversari però non possono lasciare campo libero perché con i loro 21 punti sono quindi e ad oggi ultimi qualificati ai playoff, il problema è che Canaletto e Campmorone sono solo a due punti di distanza e quindi tutto è ancora in bilico.

Proprio il Canaletto affronterà in trasferta l’Athletic Albaro quarto e reduce dalla sconfitta all’ultimo minuto con il Baiardo. Nell’altra sfida di domenica alle 15 Busalla e Campomorone si affrontano per uno scontro diretto con vista sul quinto posto.