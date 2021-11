Eccellenza, girone B: testacoda Baiardo-Molassana, Cadimare-Sestrese è sfida salvezza

A prendersi la scena questa volta è la lotta nelle zone basse della classifica del campionato di Eccellenza, girone B. La sfida di cartello di domenica è infatti quella tra Cadimare e Sestrese rispettivamente terzultima a sette punti e penultima a sei. I padroni di casa hanno perso l’ultima gara con la Fezzanese in trasferta dopo aver vinto 3-1 con l’Athletic Albaro, successo scacciacrisi arrivato dopo quattro ko in fila. Migliore è il momento degli ospiti che nelle ultime quattro hanno pareggiato con Canaletto e Campomorone 1-1, vinto con il Molassana 1-0 e perso solo con la capolista Baiardo 3-0.

Eccellenza, girone B: il programma della decima giornata

Domenica ripartirà anche la lotta di testa con cinque squadre in soli due punti. Davanti a tutti a 16 punti ci sono Rapallo Rivarolese, la più in forma della compagnia, attesa dalla trasferta sul campo del Campomorone Sant’Olcese, e il Baiardo che se la vedrà con il fanalino di coda Molassana, cinque sconfitte in otto gare per i genovesi e soli 5 punti accumulati.

Alle spalle della coppia di testa, staccata di una sola lunghezza, c’è la Fezzanese impegnata domenica contro il Busalla, squadra invischiata nella zona rossa della graduatoria con i suoi 9 punti. A chiudere il programma il Rivasamba terzo con 14 punti aspetta il match con il Canaletto per provare a staccare l’Athletic Albaro che domenica sarà a riposo.