Eccellenza, trasferte da brividi per Genova Calcio e Arenzano nel decimo turno del Girone A

Doppia trasferta decisamente impegnativa per Arenzano e Genova Calcio nella decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, che si giocherà domenica. I rossoneri, reduci dal primo successo stagionale con il secco 3-0 rifilato al Varazze Don Bosco nel derby, affronteranno la capolista Cairese in trasferta. Il match è quasi un testacoda perché l’Arenzano al momeno è penultimo con sei punti e alle spalle ha solo l’Alassio, a quota 2 e impegnato nel difficile match con il Ventimiglia terzo, mentre glii avversari viaggiano davanti a tutti a quota 18.

Eccellenza, girone A: la decima giornata

Crocevia molto importante per la Genova Calcio che con i suoi 9 punti è al centro della classifica, anche se deve recuperare la gara con il Taggia rinviata domenica scorsa per il troppo vento. I genovesi sfidano il Pietra Ligure che di punti ne ha undici per provare il sorpasso, è forse l’ultima chiamata per cercare di inserirsi nel gruppo delle migliori visto che la vetta è già lontano nove punti e la seconda posizione cinque.

La partita più attesa di giornata è la sfida tra il Taggia primo, ma con una gara in meno rispetto alle inseguitrici, che affronta il Finale, terzo a meno quattro dalla vetta. Nel trenno delle terze c’è anche l’Albenga, pronto ad affrontare il Varazze, penultimo a quota 6, per provare a staccare la concorrenza e avvicinare la testa della graduatoria. Turno di riposo per l’Ospedaletti Calcio che deve sperare in risultati favorevoli per non scivolare nelle zone bassissime della classifica.