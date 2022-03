Baiardo, Napello: "Con la Cairese partita più difficile dell'anno"

Un inizio da brividi, con la sconiftta 4-1 con il Rapallo Rivarolese, poi la risalita immediata con due vittorie di fila di cui l'ultima con il Campomorone Sant'Olcese. Il Baiardo mette nel mirino la Promozione dall'Eccellenza, al momento è secondo ad un punto dalla Fezzanese nei palyoff e domenica affronta la Cairese. A pochi giorni dalla sfida parla Napello sui sociale della società genovese ripartendo proprio dall'ultimo match: "E' stata una partita particolare, le loro caratteristiche unite al vento contro ci hanno creato varie difficoltà ad inizio partita. Nonostante il goal, dovuto ad una disattenzione collettiva, siamo rimasti uniti. Abbiamo mantenuto il pallino del gioco e, dopo un paio di occasioni, siamo arrivati al pareggio. La successiva espulsione ha reso la partita più semplice. Nel secondo tempo siamo entrati subito bene e non c'è stata gara"

L'analisi di Napello si sposta sul playoff più in generale: "Siamo un gruppo molto particolare, si è creata una strana alchimia... c'è una spensieratezza che non so ancora a cosa sia dovuta forse alla consapevolezza di esser forti come gruppo molto più probabilmente alla follia totale di alcuni di noi", sorride il difensore.

Domenica c'è al Cairese: "Sarà forse la partita più difficile dell'anno... il campo avrà dimensioni regolamentari e anche il tipo di terreno non aiuterà, non ci siamo abituati, la Cairese ha tutti i numeri per essere pericolosa, dovremmo esser bravi a non snaturare le nostre caratteristiche e a provare ad imporre il nostro gioco".