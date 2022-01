Eccellenza, girone B: domenica si riparte con sole tre gare

Ripartenza a singhiozzo per il girone B di Eccellenza che scende in campo domenica 9 gennaio per la sedicesima giornata di campionato. Sulle cinque partite in programma però due non si giocheranno domani, Rivasamba-Sestrese è stata infatti rinviata a mercoledì 26 gennaio, mentre Campomorone Sant’Olcese e Cadimare non scenderanno in campo, ma ancora non sanno quando recupereranno la gara.

Il programma del girone B di Eccellenza

Gli occhi di tutti saranno puntati quindi sulla Fezzanese capolista con 28 punti reduce dalla vittoria della Coppa Italia il 6 gennaio dopo il 2-1 in finale sulla Genova Calcio. I verdi sfideranno il Molassana penultimo in graduatoria con i suoi 8 punti. L’occasione è ghiotta perché nel frattempo non scenderà in campo il Rapallo Rivarolese, secondo a meno uno dalla vetta, che osserverà il turno di riposo.

Il big match di giornata sarà Baiardo-Atheltic Albaro, una grande classica del calcio genovese. I padroni di casa sono terzi a 26 punti e saranno quindi loro a cercare di non far scappare la Fezzanese. Gli ospiti però non possono sbagliare se vogliono continuare a sognare la rincorsa alle primissime posizioni e nel contempo allontanare Rivasamba e Campomorone nella corsa ai playoff. A chiudere il programmmaa sarà Canaletto Sepor-Busalla, rispettivamente e a 18 e 16 punti in classifica, ad oggi qualificate ai playout, ma che in caso di vittoria una delle due si rilancerebbe per una seconda parte di stagione con obiettivi più importanti.