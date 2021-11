Eccellenza: le squalifiche colpiscono Genova Calcio, Campomorone e Sestrese

Sono arrivate con un comunicato ufficiale le decisioni del giudice sportivo per i Gironi A e B dei campionati di Eccellenza. I fermati per due turni sono Issa Coulibaly dell’Alassio FC e Gaetano Amedeo della Genova Calcio, il giocatore dei genovesi salterà due gare molto importanti come quelle con il Finale e il Ventimiglia, scontri diretti per cecare di accedere ai playoff. Sempre nel girone A, stop di un turno per Gianmarco Insolito del Pietra Ligure e per Riccardo Bestagno del Ventimiglia, oltre che per i giocatori che hanno raggiunto la quinta ammonizione in campionato: Marco Tona del Pietra Ligure e Emmanuele Colombo della Cairese.

Gli squalificati di Sestrese e Campomorone

Nel girone B sono stati squalificati per un turno il giocatore della Sestrese Emanuele Colombo e Mattia Chiriaco del Campomorone. Il primo dovrà saltare la sfida contro l’Athletic Albaro, un match delicato per la sua squadra che attualmente è penultima con soli 7 punti e affronta una formazione che è a quota 14 ed è in piena bagarre per un posto ai playoff. Il Campomorone perde invece il suo giocatore per la partita contro l’ultima della classe, il Molassana, una gara importante per rilanciarsi nei quartieri della classifica.