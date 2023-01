Eccellenza, la Lavagnese continua a volare

La Lavagnese ha spiegato le ali e adesso viaggia a ritmi altissimi. La squadra, retrocessa dalla Serie D lo scorso anno, ha fin da subito messo il mirino sulla promozione dall'Eccellenza, obiettivo che però si è complicato dopo un difficile avvio di stagione. Con Cammaroto in panchina sono arrivate solo due vittorie nei primi sei incontri che hanno staccato i bianconeri dalle posizioni di testa. Il tecnico è stato esonerato dopo il 3-3 con il Forza e Coraggio e al suo posto è stato scelto Ruvo.

Con la svolta nella guida tecnica la musica è cambiata e non poco. L'allenatore ha esordito con la sconfitta 3-2 sul campo della capolista Albenga, subito cancellata dai successi con Finale e Canaletto a cui è seguito il pareggio con l'Arenzano. Il punto con i rossoneri ha fatto da anticamera allo sprint verso l'alta classifica grazie alle tre vittorie consecutive con Imperia, in trasferta, Baiardo e Rapallo Ruentes. La seconda caduta di Ruvo è arrivata con l'Atheltic Albaro (2-0), un incidente di percorso andato in archivio in fretta con altri nove punti nelle ultime tre giornate con i successi contro Campomorone Sant'Olcese, Sestrese e Rivasamba.

Risultati che hanno permesso alla Lavagnese di volare fino al secondo posto con 34 punti a meno nove dall'Albenga. Domenica la formazione bianconera va a caccia del poker di successi consecutivi contro la Voltrese con la speranza che magari la capolista possa frenare la sua magistrale corsa.