La Lavagnese blinda il secondo posto, Ruvo: "Ma non possiamo mollare ora"

La Lavagnese vince e lo fa ancora nel finale. Dopo il Baiardo è il Rapallo ad arrendersi alla squadra di Ruvo che segna il gol partita a due minuti dal termine con Magonara. E'una rete pesante perché i bianconeri a tre giornate dalla fine restano secondi a più sette sulla Cairese, ora unica avversaria per il secondo posto che vale i playoff promozione.

Il tecnico Ruvo plaude ai suoi nel post gara attraverso l'intervista sulla pagina Facebook del club: "Abbiamo fatto tanta fatica, io lo aveva detto ai ragazzi che loro erano una squadra con giocatori di valore e che oggi affrontavano uno spareggio. Quando giochi queste partite con queste squadre se non hai l'attenzione giusta e le motivazioni giuste fai fatica, e noi abbiamo fatto fatica. Nell'arco della gara abbiamo provato a vincere in tutti i modi, stiamo facendo un percorso che è incredibile, abbiamo fatto tantissimi punti nelle ultime quindici partite, ai raagzzi non posso chiedere più di questo".

Il tecnico si proietta poi sulle ultime tre gare: "Sarà un finale di campionato dove conmunque in tre partite dobbiamo fare ancora tre punti, dobbiamo stare concentrati e non possiamo mollare mai. Cerchiamo di recuperare un po' di infortunati che sono ancora indietro, in questi quindici giorni ci prepariamo per lo sprint finale. C'è da lottare e da soffrire, nelle ultime partite abbiamo vinto all'ultimo ma non per fortuna. Noi con il nostro atteggiamento e la nostra voglia abbiamo ottenuto risultato, sia con Rapallo che con il Baiardo".