Eccellenza, prossimo turno: c'è la sfida dell'anno Lavagnese-Albenga

Mille tifosi attesi, l'amministrazione Comunale che ha dato l'ok per l'apertura di un settore fino ad oggi chiuso dello stadio e tanto entusiasmo. Domenica è il giorno di Lavagnese-Albenga, la sfida più importante del campionato in questa stagione. I padroni di casa sono secondi a meno otto dalla capolista che ha abbassato i ritmi nel'ultimo periodo e sfida invece la formazione più in forma del torneo reduce da una lunga striscia positiva. I bianconeri sognano il successo per riaprire la corsa al primo posto che vale la Serie D, gli ospiti hanno invece il match ball per chiudere definitivamente i conti.

Nelle altre sfide il Busalla è atteso dal difficile match con la Cairese, per la Genova Calcio partita contro il Canaletto ultimo della classe, di grande importanza in zona retrocessione la sfida tra Sestrese e Rapallo. Di seguito tutte le gare del prossimo turno:

Busalla-Cairese

Campomorone Sant'Olcese-Athletic Albaro

Sestrese-Rapallo Ruentes

Forza e Coraggio-Finale

Genova Calcio-Ospedaletti

Lavagnese-Albenga

Rivsamba-Baiardo

Taggia-Arenzano

Voltrese Imperia