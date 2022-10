Eccellenza, i risultati della quinta giornata: vincono Athletic Albaro e Genova Calcio

Quinta giornata e quinta vittoria per l'Albenga che è sempre più prima in Eccellenza. Oggi la capolista batte 1-0 in trasferta il Campomorone Sant'Olcese e rosicchia altri punti alle inseguitrici, la seconda della classe, la Cairese, infatti, viene fermata sul pari 1-1 da un ottimo Rivasamba. In terza posizione c'è l'accoppiata Genova Calcio-Imperia entrambe vincenti oggi. I genovesi battono nel big match di giornata il Forza e Coraggio 3-1 mentre la neoretrocessa dalla D ha la meglio sul Busalla 2-0 in trasferta. Successo di spessore anche per Athletic Albaro che vince 2-0 in casa contro il Baiardo

Completano il quadro la vittoria larga e meritata della Voltrese 4-2 sul Finale, il pari del Rapallo Ruentes 1-1 con il Canaletto, i ruentini proprio non riescono a ingranare in questa stagione, e la grande sorpresa di giornata, la sconfitta della Lavagnese sul campo del Taggia per 1-0.

I risultati della quinta giornata di Eccellenza

Athletic Albaro-Baiardo 2-0

Busalla-Imperia 0-2

Campomorone Sant'Olcese-Albenga 0-1

Sestrese-Arenzano 0-0

Genova Calcio-Forza e Coraggio 3-1

Rapallo Ruentes-Canaletto Sepor 1-1

Rivasamba-Cairese 1-1

Taggia-Lavagnese 1-0

Voltrese-Finale 4-2