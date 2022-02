Eccellenza, i risultati dei recuperi

L’Eccellenza è scesa in campo questa sera per quattro recuperi. Nel girone A il big match è stato Cairese-Genova Calcio con i padroni di casa che ottengono tre punti importanti per rimanere in testa alla classifica. Finisce 5-1 con Beretta a spezzare subito l’equilibrio e Parodi a pareggiare su rigore. E’ solo un guizzo per gli ospiti che poi vengono travolti, Saviozzi, ancora dagli undici metri fa 2-1, poi nelle ripresa viene espulso Dondero tra i genovesi e la Cairese dilaga con Berretta, Piacentini e Prato.

Successo al fotofinish invece del Ventimiglia contro l’Arenzano per 2-1, dopo appena sei miuti rete di Galleri a cui risponde Ventre al 15’, nella ripresa Luca Baroni sbaglia un rigore e il Ventimiglia si prende l’intera posta al 95’ con Calcopietro. Successo anche del Finale 3-1 sull’Albenga.

Nel girone B resta al comando la Fezzanese che batte in trasferta il Canaletto 3-0, succede tutto nel secondo tempo con i gol di Terminello, e la doppietta di Gabrielli nel finale a regalare il successo ai verdi.