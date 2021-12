Eccellenza, Girone B: le big non steccano e in testa non cambia niente

La classifica di Eccellenza, girone B, non cambia dopo il turno di oggi di campionato. In testa rimane la Fezzanese che batte 2-0 il Rivasamba nel big match di giornata. Succede tutto nella ripresa con il solito Baudi a segnare subito e Dell’Amico a chiudere la sfida a due minuti dal termine.

Fa ancora meglio il Rapallo Rivarolese che la spunta con un netto 4-1 sulla Sestrese, e resta a meno una dalla vetta. I bianconeri dominano in lungo e in largo, segnano nel primo tempo con Chiarabini e Revello, poi nella rioresa ci pensano ancora Chiarabini e Zunino a completare la festa. Per la Sestrese segna quando la sfida è già segnata Mura.

Fatica di più anche se va sul doppio vantaggio il Baiardo contro il Busalla. La sfida finisce 2-1 per la squadra ospite che ringrazia Oliviero e Battaglia per le reti che portano tre punti e portano i genovesi a meno due dal primo posto, i padroni di casa invece segnano nel finale con Compagnone.

Al quarto posto sale l’Athletic Albaro che oggi batte il Molassana Boero 3-1 con Zazzeri che apre le marcature, poi arriva il pareggio di Mereto, ma nella ripresa Zazzeri e Zinnari firmano i gol che fissano il risultato. Turno di riposo per il Campomorone Sant’Olcese, mentre la sfida tra Cadimare e Canaletto Sepor si giocherà il 12 dicembre.