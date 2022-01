Eccellenza, girone A: una partita rinviata, Genova Calcio e Arenzano giocano

La Liguria del calcio riparte domani, domenica 9 gennaio, dall’Eccellenza, unico campionato che riprenderà nella regione che ha fermato gli altri tornei dalla Promozione in giù. Non sarà però una ripartenza al completo, Cairese-Pietra Ligure è già stata rinviata, Varazze Don Bosco-Ospedaletti è al momento a rischio mentre Alassio-Taggia si dovrebbe giocare, ma i padroni di casa avevano chiesto il rinvio per i tanti contagi nel gruppo squadra.

Genova Calcio e Arenzano in campo

Scenderanno in campo, almeno così è al momento, le due gennovesi impegnate nel girone A. Il big match di giornata sarà quello tra l’Albenga terza in classifica con 24 punti e la Genova Calcio, prima della classe a quota 28 e in grande rimonta. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta 2-1 nella finale della Coppa Italia contro la Fezzanese e vorrebbero subito rifarsi provando la prima fuga stagionale in cima alla graduatoria, approfittando anche del rinvio della sfida della Caierse, secondo a sole due lunghezze di distanza.

Giocherà anche l’Arenzano che invece va a caccia di punti per abbandondare il penultimo posto della classifica, condiviso con l’Ospedaletti con 14 punti. Non sarà però facile per i roossoneri che affronteranno il Finale, ora quinto e ultimo qualificato ai playoff con i suoi 21 punti. Non giocherà invece il Ventimiglia che osserverà il turno di riposo.