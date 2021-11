Eccellenza, girone B: fari puntati su Fezzanese-Atheltic Albaro

Chi fermerà Rapallo Rivarolese e Fezzanese? E’la domanda che tutti si fanno ormai da un mese a questa parte. I ruentini sono primi a quota 19 nel campionato di Eccellenza, girone B, mentre i verdi sono secondi a 18. Una coppia che viaggia a ritmi altissimi e che arriva da un lunga striscia di vittorie.

L'undicesima giornata di Eccellenza nel girone B

Nella prossima giornata il Rapallo se la vedrà con il Cadimare terzultimo, mentre la Fezzanese affronterà l’Athletic Albaro, quarto con 14 punti. E’questo il match che potrebbe spaccare la graduatoria nelle zone alte. La terza della classe, il Baiardo, infatti, riposa e quindi in caso di ennesimo successo, le prime due sarebbero a tutti gli effetti in fuga. Proverà a tenere il passo il Rivsamba, altra squadra a 14 punti, che domenica affronta il Campomorone Sant’Olcese, a 12 punti, e all’ultima chiamata per provare ad inserirsi nelle posizioni di alta classifica.

Delicata invece la partita tra Sestrese e Busalla con i primi a 8 punti e i second a 9, chi perde rischia di scivolare molto in basso in classifica. A chiudere il turno sarà il Molassana Boero, ultimo della classe con 6 punti, impegnato con il Canaletto Sepor che ha il doppio dei punti del prossimo avversario. L’undicesima giornata potrebbe quindi essere uno spartiacque importante sia in testa che in coda nella classifica del girone B di Eccellenza.