Eccellenza, girone B: Rapallo e Fezzanese sono in fuga

Sette vittorie di fila per il Rapallo Rivarolese, cinque per la Fezzanese e nessuno riesce a tenere il ritmo nel campionato di Eccellenza, Girone B. I bianconeri sono in testa alla classifica grazie alla vittoria di oggi 2-1 contro il Cadimare, in cui i ruentini vanno sotto 1-0 ma poi ribaltano tutto con Revello e Paterno.

I risultati di oggi dell'Eccellenza girone B

Sotto di un punto a quota 21 c’è la Fezzanese che oggi vince il big match contro l’Athletic Albaro che scivola al sesto posto e è fuori dalla zona playoff. I verdi vincono 4-3 in una girandola di emozioni con Pagano ad aprire le marcature, poi Baudi rimette tutto in parità. Nella ripresa la Fezzanese va avanti con Zavatto e Baudi, l’Albaro pareggia con Cagliani e Pagano, ma in pieno recupero Gamberucci regala tre punti ai suoi.

Sale a quota 15 il Canaletto Sepor che oggi ringrazia Maggiari autore della rete che vale l’1-0 contro il Molassana, pareggio per il Rivasamba 0-0 con il Campomorone mentre nelle parti basse della graduatoria il Busalla batte a domicilio la Sestrese con l’1-0 firmato Repetto.

Nel prossimo turno la Fezzanese riposa e il Rapallo ha l’occasione di volare ancora più in alto nel match contro il Busalla.