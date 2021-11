Eccellenza, girone B: le gare della tredicesima giornata

Nessun big match, ma alcune sfide che potrebbero cambiare il volto della classifica del camppionato di Promozione Girone B arrivato alla tredicesima giornata. Il Rapallo Rivarolese, reduce da una lunghissima striscia di vittorie consecutive è a quota 22 punti e sogna la fuga cercando l’ennesimo successo, questa voolta contro il Busalla impegnato nelle zone basse della classifica. I bianconeri vogliono aprofittare del turno di riposo della Fezzanese che attualmente è seconda a meno uno, ma che potrebbe anche essere lasciata a quattro punti di distanza.

Le gare della tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B

Altrettanto importante sarà la partita del Baiardo che dopo qualche passo falso deve tornare a vincere contro il Canaletto Sepor. I genovesi sono terzi con 17 punti e hanno bisogno del risultato pieno per non vedere scappare via, forse definitivamente, la capolista. Il Canaletto però è in grande forma e insieme al Rivasamba, impegnato contro il Cadimare terzultimo della classe, ha 15 punti e cerca proprio il soprasso sul Baiardo.

La classifica da questo punto in poi è cortissima perché l’Athletic Albaro e il Campomorone sono rispettivamente a 14 e 13 punti e giocheranno domenica contro le ultime due della graduatoria Sestrese e Molassana. Due partite quindi molto delicate per le compagini di bassa classifica che arrivati a questo punto non possono più sbagliare.