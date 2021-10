Eccellenza, Girone B: big match Athletic Albaro-Campomorone in arrivo

La capolista del girone B di Eccellenza, il Baiardo, prova la prima minifuga stagionale. La squadra genovese è prima con 13 punti ed è attesa alla sfida casalinga contro la Sestrese, vincente nell’ultima gara con il Molassana e nel gruppo delle ultime in classifica a quota 4.

Athletic Albaro-Campomorone in campo, il Baiardo ne approfitta?

Una grande occasione per il Baiardo che potrebbe approfittare del risultato di Athletic Albaro-Campomorone, partita che vedrà in campo gli ospiti secondi a quota 11 e i padroni di casa terzi a 10 e reduci da tre 0-0 di fila. La giornata potrebbe rivelarsii particolarmente proficua per la capolista anche perché il Rivasamba, terza insieme all’Athletic, osserva il turno di riposo e quindi rimarrà ferma a 10.

Giornata importante anche per la coda della graduatoria con il Cadimare (4 punti) che affronta il Busalla che ha solo un punto in più in classifica. E’ al bivio la stagione del Rapallo Rivarolese che sfida il Molassana che è ultimo a quota 4, con i suoi sette punti. I ruentini sono a metà classifica, vincendo andrebbero ad appaiarsi al Rivasamba accorciando così le distanze dalle squadre di testa. In caso di sconfitta invece difficilmente potranno riuscire a rientrare nella lotta. Stesso discoro per Fezzanese e Canaletto Sepor rispettiavemente a 6 e 8 punti e arrivati al match spartiacque della stagione.