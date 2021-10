Eccellenza, il Baiardo travolge la Sestrese e allunga in vetta

La capolista Baiardo non sbaglia un colpo e batte anche la Sestrese in trasferta nel testacoda di oggi del girone B di Eccellenza. Gara a senso unico in cui la prima della classe batte 3-0 gli avversari e vola a 16 punti in classifica a più tre sull’Atheltic Albaro. La prima minifuga stagionale è quindi dei genovesi.

La cronaca di Sestrese-Baiardo

L’inizio della gara è equilibrato con Olivero e Mura protagonisti di un botta e risposta che non impegna i portieri. Al 19’ la prima svolta della gara con Battaglia a siglare lo 0-1 su calcio di rigore assegnato per fallo di Di Sisto sul bomber avversario Romei. La capolista da quel momento in poi prende il volo, va vicino al raddoppio con Battaglia, salvataggio di Bazzurro in extremis e poi con Romei. Al 39’ il raddoppio, è ancora Battaglia a firmare il tabellino con una bella acrobazia.

La Sestrese non riesce più ad alzare la testa, il divario tecnico c’è, si vede e si conretizza ancora una volta con Ruffino che di testa infila il 3-0. Da questo momento in poi è solo controllo delle gara per il Baiardo che lascia alla Sestrese solamente un tiro di Tecchiati nel finale.

Nel prossimo turno la prima in classifica se la vedrà contro il lanciatissimo Rapallo Rivarolese, reduce da tre vittorie di fila in campionato e avversario di tutto rispetto. Per la Sestrese, ultima a quattro punti con Cadimare e Molassana, match in trasferta deicisamente insidioso con il Canaletto Sepor.