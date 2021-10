Eccellenza, il programma del Girone B: Molassana-Sestrese sfida da brivido

Il campionato di Eccellenza Girone B viaggia sul filo dell’equilibrio con tre squadre al vertice tutte a quota dieci punti Campomorone, Baiardo e Rivasamba. La prima affronterà il Busalla che è ancora a quota quattro ed è più vicino alla zona retrocessione che a quella che vale un posto ai playoff.

Per il Baiardo invece sfida contro la Fezzanese che è a quota sei e vincendo potrebbe rientrare nelle prime posizioni. Infine c’è il Rivasamba che affronta il Rapallo Rivarolese, a quota 4 in classifica e voglioso di rialzarsi. Sfida importante tra Atheltic Club e Canaletto Sepor che con rispettivamente 9 e 7 punti sono alle spalle del trio di testa.

Infine c’è il derby tutto genovese che potrebbe già valere una fetta di stagione. Il Molassana Boero è reduce dalla prima vittoria in campionato che lo ha portato a quattro punti e affronta la Sestrese che invece è in caduta libera. La squadra di Sestri Ponente è ultima della classe con un solo punto, già staccata di tre dalle formazioni che le stanno sopra. La vittoria è l’unico risultato per la Sestrese, lo scontro salvezza potrebbe già essere molto importante per la classifica finale del torneo. Turno di riposo invece per il Cadimare.