Eccellenza, Girone B: Rivasamba ok, l'Athletic Club si rialza

Il big match di giornata tra Baiardo e Campomorone finisce 1-3 con bomber De Martini che trascina gli ospiti passati in svantaggio con rete di Battaglia al 17’. L’attaccante del Campomorone rimette le cose a posto al 30’, poi è il compagno Buffo a segnare la seconda rete, e nella ripresa ci pensa ancora De Martini a firmare il definitivo 3-1.

Cade invece la Sestrese sconfitta in casa 1-0 contro la Fezzanese che ringrazia Baudi autore del gol in apertura che porta i tre punti agli ospiti. Seconda sconfitta di fila per il Molassana Boero che questa volta si inchina 1-0 al Cadimare in rete al decimo del secondo tempo con Tonazzini.

Athletic Club corsaro invece su campo del Rapallo Rivarolese. I genovesi si rialzano dopo la sconfitta all’esordio con i gol nel finale all’ 86’ e all’ 88’ di Gasperi e Di Pietro.

Gara perfetta anche del Rivasamba che batte con un perentorio 3-0 il Busalla con reti tutte nel primo tempo. Succede tutto in dieci minuti con Lessona a segnare al 30’ e al 39’ e Cusato al 37’. In questa giornata ha riposato il Canaletto Sepor

In classifica l'unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate è il Campomorone che si assesta a sei punti. A quota quatrro Rivasamba, Cadimare e Athletic Club. In fondo alla graduatoria, ancora a zero punti ci sono invece Molassana e Canaletto con quest ultima squadra che però ha una partita in meno, così coem la Fezzanese che ha riposato al primo turno.