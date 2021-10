Eccellenza, girone B: domenica da incubo per le prime della classe

La caduta dei giganti va in scena nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone B. La capolista Baiardo resta al suo posto con 16 punti, ma perde la sua seconda gara stagionale. A fare lo scalpo alla capolista è il Rapallo Rivarolese giunto alla quarta vittoria di fila grazie all’1-0 di oggi firmato Carbone e ora secondo in classifica.

Anche Campomorone e Athletic Albaro ko

Sconfitta anche per l’Atheltic Albaro che contro il Cadimare, ultimo in classifica prima di questo turno, subisce la prima sconfitta stagionale. Finsice 3-1 con i padroni di casa in rete con Berti, un minuto dopo arriva il pari di Zinnari, poi però la seconda della classe viene colpita e affondata da Della Pina e ancora da Berti.

Colpo esterno anche della Fezzanese che si prende il festival del gol contro il Campommorone vincendo 4-3 e salendo al quarto posto, alle spalle di Rapallo Rivarolese e Atheltic Albaro, e sorpassando proprio gli avversari di oggi. Niente vittoria anche per il Rivasamba, altra squadra che con 11 punti è nel treno delle grandi ma oggi è esce con un pareggio dal match contro il Molassana. Finisce 1-1 con botta e risposta di Biancato e Gandolfo, così come 1-1 termina Canaletto Seport-Sestrese con i gol di Bonni e Bortolini. Si accorcia così anche la classifica nelle parti basse con Molassana e Sestrese ultime a quota 5, Cadimare e sette e Busalla a otto che oggi riposava ma al ritorno in campo non può fallire se vuole vivere una stagione tranquilla.