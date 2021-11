Eccellenza, Girone B: Rapallo poker e primo posto, Baiardo ko

La corsa del Rapallo continua e i ruentini, alla quinta vittoria in fila, dopo il 4-0 rifilato oggi al Canaletto raggiungono la testa della classifica. I bianconeri sono la squadra più in forma del girone e ci mettono poco per dimostrarlo: due gol nel primo tempo di Michelotti e Chariabini, e due nella ripresa, uno ancora di Chiarabini e l’altro di Zunino, fanno scattare la festa.

Riisultati e classifica dopo la nona giornata del girone B di Eccellenza

L’aggancio al primo posto con sedici punti arriva grazie all’impresa del Rivasamba che batte 2-1 il Baiardo con la doppietta di Gandolfo a cui risponde solamente parzialmente Merialdo. Successo importante per i padroni di casa che raggiungono al terzo posto a 14 punti l’Atheltic Albaro oggi fermato sul pari, il quinto stagionale, dal Busalla (reti di Di Pietro, Donato e due volte Spano).

Inarrestabile o quasi anche la marcia della Fezzanese che vince 2-0 con il Cadimare, con la doppietta del solito Baudi, e vola a quindici punti, al secondo posto solitario. Infine pareggio importante per la Sestrese che chiude sull’1-1 il match con il Campomorone, Provenzano risponde a Mura, e abbandona l’ultimo posto in cui resta il Molassana Boero che oggi ha riposato.

Domenica prossima altro turno senza big match con Baiardo-Molassana, Rapallo-Campomorone e Canaletto-Rivasamba, un problema per l’Atheltic Albaro che affronterà il turno di riposo e rischia di scivolare in classifica.