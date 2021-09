Eccellenza, girone B: risultati e marcatori 1^ giornata, Campomorone e Baiardo ok

Prima giornata con soli sette gol in cinque partite nel girone B di Eccellenza. Due le segnano Athletic Club Albaro e Sestrese nella sfida che finisce 1-1 al fotofinish. Ranasinghe segna a inizio ripresa, ma i padroni di casa pareggiano con Zazzeri allo scadere.

Doppio 0-0 tra Busalla e Rapallo Rivarolese e Cadimare e Rivasamba. Tris del Campmorone Sant’Olcese che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia regala un’altra gioia al neopresidente Leoncini con un secco 3-0 con il Molassana Boero. Mattatore dell’incontro De Martini che segna due reti nel solo primo tempo e lancia i suoi verso la vittoria suggellata dalla terza rete in chiusura di match di Curabba. Successo esterno invece per il Baiardo che batte 2-0 il Canaletto trascinato da Romei, doppietta per lui all’8’ e al 36’.

In questo turno ha riposato ila Fezzanese che esordirà nel secondo turno con la Sestrese. Nella seconda giornata subito big match tra Baiardo e Campomorone Sant’Olcese, le altre sfide saranno Molassan Boero-Cadimare, Rapallo Rivarolese-Athletic Club Albaro e Rivasamba-Busalla.



Eccellenza, Girone B – Prima Giornata, risultati e marcatori

Atheltic Club Albaro – Sestrese 1-1 (60’ Ranasinghe, 90’ Zazzeri)

Busalla – Ripallo Rivarolese 0-0

Cadimare Calcio – Rivasamba 0-0

Campomorone Sant’Olcese – Molassana Boero 3-0 (8’ e 45’ De Martini, 91’ Curabba)

Canaletto – Angelo Baiardo (0-2 (8’ e 36’ Romei)

Riposa: Fezzanese