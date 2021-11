Eccellenza, Girone B: continua il volo di Rapallo e Fezzanese

Prove di fuga in testa alla classifica del campionato di Eccellenza, Girone B. Il Rapallo vola in testa da solo grazie ad un’incredibile vittoria 4-3 in casa del Campomorone, match più bello della domenica di calcio in Liguria. Il protagonista assoluto della gara è il numero 10 dei bianconeri Zunino che segna quattro gol compreso il rigore all’ultimo minuto che regala i tre punti ai suoi. Il Campomorone gioca un super primo tempo in cui va a segno tre volte con doppietta di Provenzano e Curabba, ma poi non può nulla contro la capolista

Vince anche al Fezzanese

Alle spalle della prima della classe tiene il passo la Fezzanese che resta ad un solo punto di distanza dal Rapallo. Contro il Busalla in trasferta basta un gol del solito Baudi per portarsi a casa l’intera posta in palio. Si ferma, a sorpresa, il Baiardo che in casa contro il Molassana ultimo in classifica, non va oltre l’1-1 con Biancato a portare avanti gli ospiti e Napello nel recupero del secondo tempo a salvare l’ex capolista.

In fondo alla classifica lo scontro salvezza tra Cadimare e Sestrese finisce senza vincitori e con il risultato di 1-1. Bazzurro illude la squadra di Sestri, ma a due minuti dal termine Caushaj firm a il pari. Va al tappeto anche il Rivasamba che si stacca dal trenino delle prime restando a quota 14 insieme all’Atheltic Albaro, oggi a riposo, dopo lo 0-1 contro il Canalletto firmato da Poli.