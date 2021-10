Rapallo Rivarolese, vittoria con brivido finale contro il Molassana

Squadra in casa

Squadra in casa Rapallo Rivarolese

E’un treno in corsa il Rapallo Rivarolese che oggi centra la terza vittoria consecutiva nel girone B del campionato di Eccellenza battendo il Molassana, nel gruppo delle ultime della classe, 3-2.

La cronaca di Rapallo Rivarolese-Molassana

La sfida del Macera è a due volti, il primo tempo è tuutto di marca bianconera, il secondo è invece un assalto degli ospiti. Il Rapallo Rivarolese parte con il piede sull’acceleratore e dopo quarantacinque minuti è già sul 3-0. Zunino su assist di Paterno segna la prima rete al 12’, poi colpisce una traversa che è il preambolo alla doppietta personale messa a segno al 28’. Il tris i padrooni di casa lo servono al 36’ con Chiarabini.

La gara però non è finita perché il Molassana dopo l’intervallo reagisce con forza: al 52’ Manfredi riapre i giochi, Chiarabini e Paterno provano a rilanciare i bianconeri che poi però vengono presi d’assalto. Gli ospiti segnano ancora con un colpo di testa di Farina a cinque minuti dalla fine e poi hanno la grande occasione di pareggiare al 90’ ma il portiere Scatolini compie un vero e proprio miracolo su un tiro da venti metri ancora di Farina.

Grazie a questo sucesso il Rapallo vola al quarto posto e domenica proverà a fermare la corsa del Baiardo primo in classifica a 16 punti nello scontro diretto. Altro match difficile in vista per il Molassana che domenica ospita il Rivasamba

Il tabellino di Rapallo Rivarolese-Molassana

Rapallo Rivarolese-Molassana Boero

Marcatori: 12’ e 28 Zunino, 36’ Chiarabini, 52’ Manfredi, 85’ Farina

Rapallo Rivarolese: Scatolini, Scarantino, Monarda, Ymeri, Chiappe, Carbone, Chiarabini, Michelotti, Paterno, Zunino, Panepinto

Molassana: Carlucci, Oliva, Di Pietro, Eranio, Patini, Mancini, Grosso, Bufffo, Giorgi, Biancato, Menini.