Ecellenza, quarta giornata del Girone B: testacoda Athletic Club-Molassana

Programma ricco di sfide interessanti nella quarta giornata del campionato di Eccellenza per quello che riguarda il girone B, si gioca domenica.

Tutto pronto peer la quarta giornata del campionato di Eccellenza in Liguria che promette scossoni in classifica. Il turno di riposo del Campomorone Sant’Olcese, primo con sette punti, potrebbe lasciare campo aperto al sorpasso dell’Athletic Club Albaro, l’altra capolista. L’occasione per il club genovese è ghiotta perché la prossima sfida lo vedrà opposta al Molassana Boero, fanalino di coda e unica squadra ancora a 0 punti e senza nessun gol all’attivo, mentre con sei subiti è la peggior difesa del torneo.

In una classifica già abbastanza livellata un match importante sarà quello tra Cadimare e Canaletto con i primi che vincendo potrebbero spaccare in due la graduatoria. Domenica alle 15 sfida di cartello tra Baiardo, sei punti, e Busalla, quattro, entrambi vogliosi di prendersi i tre punti per cercare di tenere il passo delle migliori.

Rapallo Rivarolese-Sestrese deve essere la sfida della riscossa per due squadre blasonate che al momento sono entrambe a un punto, anche se va detto che gli ospiti hanno già riposato e quindi hanno una gara in meno rispetto a gran parte del gruppo.

A chiudere il quadro di giornata sarà la Fezzanese, con la sua difesa ancora imbattuta in campionato, che da seconda della classe affronta il Rivasamba che di punti ne ha quattro. La quarta giornata sarà quindi ricca di spunti di classifica con la testa della graduatoria che potrebbe cambiare padrone per la prima volta dall’inizio della stagione.