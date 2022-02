Eccellenza, girone B: riparte la caccia al Baiardo

Ventesima giornata in Eccellenza, girone B, e nessun rinvio per il momento. Occhi puntati sulla lotta per il primo posto tornato in bilico dopo che nel recupero di mercoledì la Fezzanese, secondo con 34 punti, ha battuto il Baiardo, primo a 35. I verdi cercheranno il sorpasso nel match, sulla carta semplice, contro la penultima della classe: il Cadimare.

Più difficile l’impegno del Baiardo che sfiderà sul campo di casa il RIvasamba che è in piena lotta per centrare la qualificazione ai playoff. Proverà ad avvicinarsi alla vetta anche il Rapallo Rivarolese, sconfitto domenica scorsa in casa dal Baiardo, e atteso dalla partita con il Canaletto, quinto della classe.

Proverà a reinserirsi nelle posizioni di testa anche il Campomorone che ha 28 punti ma è reduce da alcuni risultati importanti. La prossima gara sarà contro la Sestrese che ha vinto ieri con il Molassana e adesso spera di tornare in ballo per uscire dalla zona playout. A chiudere il turno sarà Busalla-Athletic Albaro con punti playoff in palio e i padroni di casa che avranno in panchina un nuovo allenatore.