Eccellenza, girone B: impresa Busalla, Baiardo travolto

E'del Busalla l'impresa di giornata nel campionato di Eccellenza, girone B, è infatti la squadra biancoblu a fermare la corsa della capolista, il Rapallo Rivarolese che era reduce da sette vittorie di fila. Spano e Compagnone segnano nel finale due reti che valgono il sucesso per il Busalla che è a quota quindici e adesso vede da vicino la zona playoff. Per il Rapallo sconfitta comunque indolore perché la Fezzanese seconda della classe ha osservato il turno riposo.

I risultati di oggi di Eccellenza girone B

La classifica cambia volto invece dalla terza posizione in giù dove il Baiardo ha decisamente perso la retta via. I genovesi oggi perdono in casa 4-1 contro il Canaletto che opera il sorpasso e si piazza terzo a quota 18. Grande protagonista della gara Maggiari che segna una tripletta, le altre reti sono di Poli e Ruffino.

Terza posizione anche per il Rivasamba che ha la meglo sul Cadimare solamente nelle ultime battute della partita finita 1-0 con il gol di Padi. Brutto ko per gli ospiti che scendono in seconda poisizione sorpassati dalla Sestrese che vince 2-0 in casa contro l'Athletic Albaro, doppietta di Ranasinghe, un gol per tempo, e vola a quota 10. Resta ultimo il Molassana battuto oggi in casa dal Campomorone, rete di Curabba a cinque minuti dalla fine. Successo che per la squadra in trasferta ha un grande significato: con 16 punti infatti il Campomorone è solo a meno uno dell'ultimo posto che vale i playoff e domenica prossima c'è il macth con il Baiardo che può valere il sorpasso.