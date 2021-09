Eccellenza, girone B: gare e arbitri del terzo turno, testacoda Campomorone-Canaletto

Tutto pronto per la terza gornata del Girone B dell’Eccellenza in cui la capolista Campomorone, unica squadra a punteggio pieno dopo due gare, sfida il Canaletto che complice anche il turno di riposo già effettuato è ultimo con 0 punti. L’altra squadra ancora a quota zero è il Molassana Boero che se la vedrà con il Busalla, reduce da una sconfitta e un pareggio alla prima contro il Rapallo Rivarolese.

I ruentini affrontano la Fezzanese che ha esordito nella seconda giornata con un successo. A chiudere il quadro, match ad alta quota tra Athletic Club Albaro e Rivasamba, entrambe a quattro punti in graduatoria, e Cadimare-Baiardo con i padroni di casa reduci da un successo e un ko e i genovesi che invece sono caduti nell’ultimo turno contro il Campomorone per 3-1 dopo il brillante esordio alla prima di campionato.

Eccellenza, gli arbitri per la terza giornata del Girone B

Tutte le sfide si giocheranno domenica alle 16 tranne quella tra Cadimare e Baiardo che partirà con un’ora di anticipo e quindi alle 15. Oggi sono arrivate le designazioni arbitrali per tutte le sfide della terza giornata del campionato di Eccellenza, Girone B

Athletic Club Albaro-Rivasamba Giovanni Tanzella di La Spezia

Busalla Calcio-Molassana Boero Matteo Mangani di Arezzo

Cadimare-Baiardo Alessandro Mazzoni di Chiavari

Campomorone Sant’Olcese-Canaletto Martin Viriglio Imperia

Fezzanese-Rapallo Rivarolese Francesco Tortora di Albenga

Riposa: Sestrese