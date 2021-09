Eccellenza, girone B: Campomorone stoppato dal Canaletto

La capolista del girone B di Eccellenza non va oltre al pareggio contro il Canaletto nel match di oggi valido per la terza giornata.

Dopo due vittorie consecutive si ferma la marcia del Campomorone Sant’Olcese stoppato in casa dal Canaletto sul risulatto di 1-1. La sfida è tutta racchiusa in quattro minuti del primo tempo con i padroni di casa che passano in vantaggio al 36’ con Buffo, ma vengono ripresi quattro minuti più tardi da Maggiari su calcio di rigore. Un botta e risposta che sarà decisivo per il risultato finale della gara che resta in equilibrio fino al novantesimo minuto.

Il Campomorone resta in cima alla classifica con sette punti ma viene affiancato dall’Athletic Club Albaro in testa alla graduatoria del girone B di Eccellenza. Per il Canaletto primo punto stagionale, ma in sole due gare visto che ha già effettutato il turno di riposo.

Il tabellino di Campomorone-Canaletto

Campomorone-Caaletto 1-1

Marcatori: 36’ Buffo, 40’ rig. Maggiari

Campomorone: Gianrossi, Ciceri, Lamonica, Bottino, Chiriaco, Agostini, De Martini, Trabacca, Concas, Fassone, Buffo

A disposizione: Fasone, Calcagno, Zola, Montarsolo, Maggi, D'Amoia, Bortolai, Coppola

Canaletto: Raffo, Del Padrone, Ferri, Martinelli, Valentini, Campagni, Da Pozzo, Ambrosini, Maggiari, Poli, Marte Rosario

A disposizione: Pieri, Biloni, Richieri, Ambrosi, Joly, Lonardo, Sanguineti, Laminetti, Scaletti