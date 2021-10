L’Athletic Albaro si prende il big match contro il Campomorone

L’Atheltic Albaro batte 3-1 il Campomorone e prova a rimanere in scia al Baiardo capolista. I genovesi oggi padroni di casa salgono a quota 13 a meno tre dalla vetta e sorpassano proprio gli avversari odierni, fermi a dieci e con alle spalle Rapallo Rivarolese, in forte risalita, e Rivasamba, a solo una lunghezza di distanza.

La cronaca di Atheltic Albaro-Campomorone

La squadra di Albaro trova il gol del vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Pagano su rigore, ma la partenza sprint non finisce qui perché al 10' Giuliani raddoppia. L’uno-due è da ko e il Campomorone ci mette un po’ per rialzarsi. Solo dopo l’ora di gioco infatti gli ospiti trovano il modo per accorciare le distanza con Agostini. Nel finale il forcing è di quelli importanti ma l’Albaro trova la rete del 3-1 con Cagliani, tre minuti dopo il rosso a Coppola che aveva lasciato in dieci il Campomorone.

Nel prossimo turno la caccia alla capolista Baiardo riprenderà con l’Albaro impegnato sul campo del Cadimare, ultimo insieme a Molassana e Sestrese, mentre il Campomorone se la la vedrà contro la Fezzanese che oggi ha travolto il Canaletto 5-1 tornando al successo dopo tre sconfitte di fila.

Il tabellino di Atheltic Albaro-Campomorone

Athletic Albaro-Campomorone 3-1

Marcatori: 3’ Pagano, 10’ Giuliani, 60’ Agostini, 92’ Cagliani

Athletic Albaro: Bartoletti, Gallotti, Padimiglio, Di Pietro, Donato, Lembo, Dodero, Zennari, Bondi, Pagano, Giuliante.

A disposizione: Francini, Cicirello, Gaspari, Startari, Lorefice, Verdiani, D’Arrigo, Ottonelli, Cagliani.

Campomorone: Guanrossi, Chiriaco, Lamonica, Bottino, Damonte, Coppola, Concas, Fassone, Agostini, De Martini, Buffo

A disposizione: Ferrari, Ciceri, Zola, Ouattar, Montarsolo, Bortolai, Galleri, D’Amola.