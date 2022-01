Eccellenza, girone B: solo un rinvio per la prossima giornata

L’Eccellenza in Liguria continua la sua corsa mai interrotta nonostante la situazione dei contaggi in tutto il Paese. Nelle prime due giornate del 2022 sono stati tanti i rinvii, mentre questa volta non si giocherà regolarmente solamente la sfida tra Canaletto e Fezzanese nel girone B con gli ospiti, capolista, che si fermano per la seconda volta di fila e rischiano così di perdere provvisoriamente la testa del torneo. La sfida è già stata riprogrammat mercoledì 9 febbraio alle 18.

Ad approfittare dello stop della Fezzanese potrebbero essere Baiardo e Rapallo Rivarolese impegnate contro le penultime delle classe Sestrese e Molassana Boero. I genovesi sono secondi a meno due dal primo posto, i ruentini sono un punto sotto e proveranno a lanciarsi in alto

Lo stop del Canaletto unito a quello del Rivasamba che osserverà il turno di riposo potrrebbe cambiare le carte in tavola in zona playoff. La classifica al momento è Canaletto 25 punti, Rivasamba 22, Atheltic Albaro 21, Busalla 20 e Campomorone Sant’Olcese 19. Il Busalla affronterà in trasferta il fanalino di coda Cadimare mentre Albaro e Campomorone daranno vita ad un vero e proprio scontro diretto.