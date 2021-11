Eccellenza, girone A: Genova Calcio e Arenzano possono spiccare il volo

Potrebbe essere la giornata della svolta, l’undicesima che si giocherà domenica alle 15, per Genova Calcio e Arenzano nel girone A di Eccellenza. I biancorossi, reduci dal successo con il Pietra Ligure, con i loro 12 punti sono a tre lunghezze di distanza da Finale e Albenga e a meno sette dalla vetta, ma devono ancora recuperare il match con il Taggia. La prossima sfida sarà contro l’Ospedaletti che ha otto punti e ha già perso cinque volte in stagione. Occasione ghiotta quindi per tornare ai piani alti della graduatoria.

Arenzano-Alassio è sfida salvezza

Novanta minuti fondamentali attendono invece l’Arenzano che dopo una brutta partenza ha rialzato la testa battendo il Varazze nel derby 3-0 e pareggiando 1-1 contro la Cairese prima della classe nelle ultime due giornate. I rossoneri sono quindi in un buon momento e affrontano l’Alassio, fanalino di coda con soli due punti, occasione d’oro per salire a quota 10 e cercare di staccarsi dalla zona rossa.

Giornata importante di calendario anche per la testa della classifica. Le due prime in classifica, Taggia e Cairese, entrambe a quota 19, affronterano rispettivamente il Ventimiglia terzo a 17 e l’Albegna quarto a 15. Due partite delicate da cui potrebbe in realtà uscire vincitore il Finale, anche lui a 15, e impegnato contro il Pietra Ligure, un successo permetterebbe alla squadra di volare in classifica. Turno di riposo per il Varazze.