Eccellenza, Girone A: altra vittoria per la Genova Calcio, stop Arenzano

Prova la fuga in classifica nel girone A di Ecellenza il Taggia che oggi batte 1-0 il Ventimiglia, quarto a quota 17, e si porta sopra di tre lunghezze sulla seconda in graduatoria. La rete di Scappatura al 44’ vale un’accelerata importante soprattutto perché la capolista ha una gara in meno rispetto alla concorrenza.

La prima fuga stagionale arriva anche grazie al successo dell’Albegna che batte 2-0 la Cairese con gol di Virga su rigore e Graziani, i padroni di casa sono ora terzi a 18 mentre gli ospiti restano secondi a 19. Balzo in avanti del Finale che arriva a pari punti con l’Albenga con il 2-0 rifilato al Pietra Ligure con doppietta di Fabbri nel giro di sei minuti.

Eccellenza. Girone A: i risultati di Genova Calcio e Arenzano

Vittoria oggi anche per la Genova Calcio, i biancorossi battono 3-1 l’Ospedaletti, con gol di Parodi, Serinelli, Pittaluga, e si rilanciano, salendo a 15 punti in classifica, alle spalle del Ventimiglia e quindi moto vicini alla zona playoff e con una gara da recuperare, quella con il Taggia primo della classe.

Sorride solo a metà l’Arenzano che non riesce ad avere la meglio sull’ultima della classe, l’Alassio. Una vittoria avrebbe lanciato i rossoneri lontano dall’attuale terzultimo posto, ma la sfida del Gambino finisce solo 1-1 con Baroni che su rigore pareggia in pieno recupero il vantaggio del fanalino di coda firmato da Betancourt. Domenica l’Arenzano affronterà il Taggia mentre la Genova Calcio osserverà il turno di riposo.