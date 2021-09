Eccellenza, girone A: programma e arbitri della terza giornata

Tra sabato e domenica si gioca la terza giornata del girone A dell’Eccellenza in Liguria, in campo Arenzano e Genova Calcio.

Terza giornata in arrivo per l’Eccellenza in Liguria e nel girone A la prima gara sarà quella di sabato alle 16 tra Alassio e Cairese.

Due le genovesi al via, l’Arenzano giocherà in trasferta domenica alle 16 contro l’Ospedaletti Calcio, gara in cui i rossoneri andranno a caccia della prima vittoria in campionato. La terza volta può essere quella buona dopo la sconfitta 2-1 con il Taggia e il pari contro il Pietra Ligure 0-0. Il prossimo avversario infatti ha perso entrambe le partite giocate, l’ultima contro il Ventimiglia.

Stesso e stesso orario per la Genova Calcio che affronterà proprio i frontalieri primi della classe con due vittorie in altrettante gare. I genovesi hanno riposato il primo turno e nel secondo hanno pareggiato contro il Finale per 1-1. Il debutto casalingo sarà già una tappa importante peer il campionato dei biancorossi.

Gli arbitri della della terza giornata dell'Eccellenza girone A

Nel frattempo oggi sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per tutte le sfide della terza giornata del campionato di Eccellenza Girone A

Alassio-Cairese Emanuele Lorenzo del Panta di Imperia

Genova Calcio-Ventimiglia Mattia Rodighiero di Vicenza

Ospedaletti-Arenzano Fabio Conti di Genova

Pietra Ligure-Albenga Celeste Bello di La Spezia

Taggia-Varazze Don Bosco Stefano Ferreti di Genova