Eccellenza, Girone A: sfida al vertice tra Genova Calcio e Cairese

Riparte domenica 24 ottobre la caccia al Taggia capolista a punteggio pieno nel girone A del campionato di Eccellenza. La prima della classe sfida il Pietra Ligure per provare ad allungare ancora sulle inseguitrici, prima fra tutte Albenga, seconda a meno due e impegnata contro il Ventimiglia.

La Genova Calcio sfida la Cairese

I rifelttori saranno però tutti puntati su Genova Calcio-Cairese partita tra la terza, gli ospiti che hanno 12 punti, e la quarta in classsifica a quota 11 e pronta al soprasso. I biancorossi sono ancora imbattuti in campionato e arrivano alla sfida dopo il 3-1 contro il Varazze in trasferta.

La Cairese si è fermata solo contro il Taggia, sconfitta 3-1 in casa, per il resto hanno solo vinto contro Varazze 3-0, Alassio 2-1, Pietra Ligure 3-2 e Ospedaletti 4-1. Due squadre in grande forma quindi che tentano l’assalto alle zone alte della graduatoria sperando in un rallentamento delle prime due.

L’altra genovese impegnata nel Girone A, l’Arenzano penultimo in classifica con soli due punti, oserverà il turno di riposo e spera che alle sue spalle l’Alassio FC, fermo ancora a quota 0 non si sblocchi nella difficile trasferta di Ospedaletti. A chiudere il quadro di giornata sarà Finale-Varazze Don Bosco. L’Arenzano tornerà in campo nell’ottava giornata quando affronterà la trasferta di Albenga.