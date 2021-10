Eccellenza, girone A: Genova Calcio sfida il Varazze, Arenzano contro Ventimiglia

L’Eccellenza entra sempre più nel vivo e nel girone A tutti vanno a caccia del Taggia primo in classifica con cinque vittorie in cinque gare. La capolista ha già cinque lunghezze di vantaggio sull’Albenga ma in questo turno riposa e quindi, per forza di cose, perderà terreno.

La seconda della classe se la vedrà con il Finale, squadra di livello che al momennto è quarta dierto alla Cairese che invece affronterà l’Ospedaletti a metà graduatoria con sei punti.

A quota otto come il Finale c’è la Genova Calcio che ha già scontato il turno di riposo e si prepara al match contro il Varazze, terzultimo con soli tre punti. Una bella occasione per i biancorossi che puntano al successo per scalare ancora di più la classifica per continuare il campionato di vertice.

L’altra genovese del girone, l’Arenzano è ancora a caccia del primo successo in campionato, ha un solo punto ed è penultimo della classe con alle spalle solo l’Alassio FC ancora fermo a zero e pronto a sfidare il Pietra Ligure. I rossoneri affronteranno il Ventimiglia Calcio che ha sei punti.

Una giornata molto interessante quindi con l’assalto alal capolista Taggia che entranel vivo, alcuni sfide al vertice e punti importanti in palio per le genovesi.