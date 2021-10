Eccellenza, girone A: doppio pari per Genova Calcio e Arenzano

Taggia e Cairese proseguono la corsa a braccetto in testa allla classifica del girone A di Eccellenza in Liguria con 18 punti. I primi battono 2-1 l’Ospedaletti Calcio grazie ai gol nei primi venti minuti della ripresa di Ravancoli e Gallo, Martini prova a riapire la gara ma la squadra di casa blocca la rimonta. Più semplice la vittoria della Cairese che batte con un rotondo 4-0 il Finale con doppietta di Poggi e reti di Piacentini e Saviozzi su rigore.

Pari per l’Arenzano contro l’Albenga

Impresa esterna dell’Arenzano che ferma la terza della classe, l’Albenga, a domicilio. I rossoneri, ancora a secco di vittorie, e penultimi con tre punti pareggiano 2-2. Sancinito porta in vantaggio i padroni di casa, poi si scatena Craviotto che prima pareggia e poi segna la rete del vantaggio. Nel finale Lupo rimette tutto in parità ma l’Albenga si stacca a meno quattro dalla coppia di testa. La brutta notizia per l’Arenzano arriva dal Varazze Don Bosco che batte il Ventimiglia 2-1 e pur essendo ancora terzultimo sale a quota sei.

Pareggio amaro per la Genova Calcio

Pareggio con molti meno sorrisi per la Genova calcio che viene bloccata sulo 0-0 dall’Alassio ultimo in classifica e che fino ad oggi aveva raccolto un solo punto in sette giornate. I biancorossi hanno ora nove punti, la metà della coppia di testa, e sono nella pancia del gruppo. A osservare il turno si riposo oggi è stato il Pietra Ligure.