Eccellenza, Girone A: Arenzano ferma la capolista, vince la Genova Calcio

Cresce a vista d’occhio l’Arenzano che dopo un inizio di stagione con poche soddisfazioni, domenica scorsa ha vinto nettamente 3-0 il derby contro il Varazze, e oggi ha fermato la capolista Cairese sull’1-1 in trasferta. Berretta al 57’ porta avanti i padroni di casa, ma Damonte a venti minuti dal termine trova la rete che vale il pari. I rossoneri sono ancora penultimi a quota 7 ma la classifica in coda si sta accorciando, la Cairese dopo il pareggio resta prima insieme al Taggia che oggi ha pareggiato 2-2 in casa contro il Finale con le reti di El Kamli, Gambacorta, Faedo e Scarrone all’ultimo secondo.

Vince la Genova Calcio in Eccellenza girone A

Torna al successo e si rilancia in classifica la Genova Calcio che batte a domiclio il Pietra Ligure 1-0 e sale a dodici punti, al sesto posto e subito dietro al treno delle migliori. In una gara equilibrata, come da previsioni della vigilia, è la rete di Parodi a dieci minuti dal triplice fischio a regalare tre punti ai biancorossi.

Negli altri match recupera terreno il Ventimiglia che batte 3-0 senza problemi l’ultima in classifica, l’Alassio, con i gol tutti nella ripresa di Salzone, Sparma e Rea su rigore. Termina 1-1 il match tra Varazze, che resta penultimo insieme all’Arenzano, e l'Albenga che invece è quarto a quota 15. Inizio scoppiettante del match con al 1’ il gol di Patrone e all’8 la risposta di Saiu su rigore, poi non succede più nulla.

Nel prossimo turno l’Arenzano riceve l’Alassio fanalino di coda, mentre la Genova Calcio se la vedrà con l’Ospedaletti Calcio, assestato nei bassi fondi dela graduatoria e che oggi ha osservato il turno di riposo.