Eccellenza, girone A: Genova Calcio e Arenzano non giocano

L’Eccellenza, l’unico campionato in Liguria che si disputa anche in questo weekend, gli altri sono tutti fermi, torna in campo domenica. Poche le gare che infatti potranno svolgersi regolarmente a causa dei contagi da COVID-19 presenti in molte squadre,

Così nel prossimo turno su cinque gare del girone A solo due sono al momento confermate. L’Ospedaletti scenderà in campo contro la Cairese per provare una vera e propria impresa. I padroni di casa sono infatti penultimi a quattordici punti e sfidano la terza della classe con 26 punti, pronta ad approfittare dei rinvii di altre gare per issarsi in cima alla classifica. Non giocherà infatti la Genova Calcio capolista che sperava con il Varazze Don Bosco di riprendere la marcia interrotta contro l’Albenga nell’ultimo turno.

Si ferma anche l’altra genovese del girone A, l’Arenzano che doveva affrontare il Ventimiglia in trasferta, ma non potrà farli perché la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Stesso esito per Finale-Albenga, match che avrebbe messo in palio punti fondamentali per la corsa ai playoff. Si giocherà invece domenica alle 15 Pietra Ligure-Alassio.