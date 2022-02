Eccellenza, girone A: Genova Calcio a Taggia, sfida salvezza per l’Arenzano

Giornata al gran completo in Eccellenza girone A dove al momento non ci sono rinvii ed è già la notizia più bella in vista del weekend di calcio ligure.

Genova Calcio sfida il Taggia

La capolista Genova Calcio domenica alle 15 sfida il Taggia in trasferta per continuare a correre davanti a tutti. Non sarà una sfida semplice visto che gli avversari sono in piena lotta per i playoff e sono un’ottima formazione. Inoltre i genovesi hanno giocato a metà settimana con il Varazze, la vittoria 1-0 ha ridato la vetta in classifica ma può aver tolto qualche energia.

Sfida salvezza per l'Arenzano

In campo alle 15 toccherà anche l’Arenzano che affronta una delle gare più delicate del torneo. I rossoneri saranno impegnati sul campo del Varazze, le due squadre sono terzultima e penultima e sono distaccate da quattro punti. Il match è quindi importante per provare a scalare la graduatoria in vista dei probabili palyout che coninvolgeranno le due squadre.

Nelle altre sfide di giornate la Cairese sfida il Ventimiglia per restare a contatto con la Genova Calcio, mentre la terza della classe, l’Albenga osserverà il turno di riposo. In programma ci sono anche Alassio-Finale e Pietra Ligure-Ospdaletti Calcio.