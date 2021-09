Eccellenza, Girone A: programma e arbitri della 2^ giornata, esordio per la Genova Calcio

La stagione dell’Eccellenza in Liguria entra nel vivo. Dopo le prime sfide die le gare di esordio in campionato dello scorso fine settimana, è il momento di tornare sul rettangolo verde per la seconda giornata con due squadre di Genova e provincia protagoniste.

L’Arenzano affronta in casa il Pietra Ligure per dimenticare subito la sconfitta contro il Taggia per 2-1 di domenica scorsa. I rossoneri sono stati sfortunati con il doppio legno colpito da Damonte ad indirizzare la gara verso gli avversari. Scatta quindi la ricerca dei primi tre punti contro il Pietra Ligure battuto all’esordio dal Ventimiglia 3-2, una rimonta subita dopo essere stati in vantaggio.

Esordio in vista invece per la Genova Calcio che alla prima giornata ha riposato e quindi ha rimandato di sette giorni la prima uscita in campionato. I biancorossi se la vedranno con il Finale Ligure, vincente nella prima giornata per 3-1 sull’Ospedaletti Calcio.

Eccellenza, girone A: gli arbitri della 2^ giornata

Designato in settimana gli arbitri della seconda giornata che si giocherà tutta domenica alle 16

Albenga-Taggia - Matteo Langanaro di Genova

Arenzano-Pietra Ligure – Martin Virgilio di Imperia

Finale Ligure-Genova Calcio – Giovanni Moro di Novi Ligure

Varazze Don Bosco-Alassio Football Club – Guglielmo Noce di Genova

Ventimiglia-Ospedaletti – Stefano Giordano di Grosseto

Turno di riposo per la Cairese