Eccellenza, Girone A: il vento ferma la Genova Calcio, festa Arenzano

La Genova Calcio non gioca, l’Arenzano vince. Sono questi i verdetti delle genovesi nel campionato di Eccellenza, girone A. I biancorossi vengono fermati dal vento, che spira molto forte sul capoluogo ligure fin dal mattino, e quindi non giocano contro la capolista Taggia.

Eccellenza Girone A: vince l'Arenzano

Gioca e vince invece l’Arenzano che si prende una gara fondamemtale per le zone basse della classifica. I rossoneri festeggiano il primo successo stagionale con il secco 3-0 rifilato al Varazze Don Bosco in cui in rete vanno due volte Fossati e una Baroni, tre gol nei primi quindici minuti dela ripresa. L’Arenzano raggiunge così gli avvvesari di oggi al penutlimo posto a quota 6 punti in classifica e rilanciano le proprie ambizioni salvezza.

Nell’anticipo di ieri il Finale ha schiantato 5-0 l’ultima della classe, l’Alassio, con le doppiette di Faedo e Galli e la marcatura di Caligaris tutte nei primi venticinque minuti di partita. La grande sopresa di giornata è però la caduta della capolista Cairese che non approfitta dello stop forzato del Taggia, altra squadra al primo posto. Il Ventimiglia batte 2-0 la prima della classe, ferma a quota 18, con Trotti e Sparma salendo così in seconda posizione a quota 14 e riaprendo il campionato.

Nella sfida delle 18 scoppiettante 3-3 tra Ospedaletti e Pietra Ligure con la tripletta di Insolito per gli ospiti e le reti di Aretuso, Semati e Calderone per i padroni di casa.