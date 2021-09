Eccellenza, Girone A: doppio pareggio per Arenzano e Genova Calcio

Seconda giornata di campionato senza vittorie o sconfitte per le due genovesi impegnate nel campionato di Eccellenza, Girone A. L’Arenzano viene fermato in casa dal Pietra Ligure sul risultato di 0-0 nella prima gara davanti al propro pubblico dal 2020. Al Gambino la sfida non si sblocca nonostante diversi tentativi dei rossoneri. Nel primo tempo ci provano Craviotto e Sorrentino ma non centrano la porta. Stessa sorte per Fossati che spara a lato. Nellla ripresa da segnalare una punizione insidiodsa di Baroni che però non riesce a sbloccare il risultato. Nell’Arenzano viene anche espulso Baroni, ma il Pietra Ligure non ne approfitta e la gara si chiude sullo 0-0, un buon punto per i genovesi che si rialzano dopo la sconfitta alla prima giornata con il Taggia.

Esordio invece in campionato per la Genova Calcio che alla prima giornata ha osservato il turno di riposo. I biancorossi vengono bloccati sull’1-1 in trasferta dal Finale Ligure che inizia meglio la partita e passa anche in vantaggio grazie alla rete di De Benedetti proprio sul gong del primo tempo. Nella ripresa i genovesi riescono a riequilibrare la sfida grazie al rigore trasformato da Parodi. Alla fine il punto per la Genova Calcio è guadagnato visto che una parte dell’incontro i biancorossi la giocano in dieci per l’espulsione di Cappannelli.